На жителя Коми завели уголовное дело из-за пороха, который достался ему по наследству

Мужчина не имел лицензии на хранение оружия и боеприпасов, но не информировал Росгвардию о наличии у него взрывчатки. Из-за этого на него завели уголовное дело. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по региону.

По информации ведомства, в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов нашли у 62-летнего жителя одного из поселков Вуктыльского района взрывчатые вещества. В его доме были обнаружили четыре банки с двумя видами пороха, общим весом более 1 килограмма 200 граммов. Мужчина признался, что порох ему достался от покойного брата. Он не имел разрешения на хранение таких веществ и не владел оружием.