Сыктывкарка перечисляла мошенникам деньги несколько месяцев

В отделение полиции УМВД России по г. Сыктывкар обратилась 45-летняя жительница города. Она сообщила, что в мессенджере связался человек, представившийся брокером, предложившим выгодно вложить деньги и получать прибыль без особых усилий, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

На протяжении двух месяцев мошенники поддерживали контакт с жертвой, убеждая ее в простоте заработка на бирже, демонстрировали фиктивную доходность вложений и побуждали вкладывать всё больше средств, направляя ссылки для оплаты в мессенджерах.