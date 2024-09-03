Сыктывкарка перечисляла мошенникам деньги несколько месяцев
- 21:45 3 сентября
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- Инесса Богатая
В отделение полиции УМВД России по г. Сыктывкар обратилась 45-летняя жительница города. Она сообщила, что в мессенджере связался человек, представившийся брокером, предложившим выгодно вложить деньги и получать прибыль без особых усилий, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
На протяжении двух месяцев мошенники поддерживали контакт с жертвой, убеждая ее в простоте заработка на бирже, демонстрировали фиктивную доходность вложений и побуждали вкладывать всё больше средств, направляя ссылки для оплаты в мессенджерах.
В результате женщина вложила 2 млн рублей из своих сбережений. Когда ее финансовые возможности исчерпались, "менеджер инвестпроекта" помог получить заёмные 600 тысяч рублей. В итоге общая сумма переводов составила 2,6 млн рублей.
Однако, когда женщина попыталась вывести "заработанные" деньги, ее мнимый помощник перестал выходить на связь и заблокировал все каналы общения.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".