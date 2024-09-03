В Коми стартовал дополнительный период для сдачи ГИА

В Коми начался дополнительный период проведения ГИА, который стартовал с экзаменов по математике для девятиклассников. Об этом сообщает минобрнауки региона.

К государственной итоговой аттестации среди учащихся 9-х классов в этот период допускаются выпускники, не прошедшие ГИА в текущем учебном году, но исправившие академические задолженности, получившие неудовлетворительные результаты в основной период, либо пропустившие экзамены по уважительным причинам. Всего экзамены в дополнительный период сдадут 791 девятиклассник, из них по следующим предметам: русский язык – 472 человека, математика – 611, география – 400, информатика – 287, обществознание – 298, биология – 66, химия – 3, физика – 6, английский язык – 7, коми язык – 8, история – 13, литература – 4. Для организации ГИА в дополнительный период в Коми функционирует 37 пунктов проведения экзаменов.