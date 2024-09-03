В Коми стартовал дополнительный период для сдачи ГИА
- 20:15 3 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми начался дополнительный период проведения ГИА, который стартовал с экзаменов по математике для девятиклассников. Об этом сообщает минобрнауки региона.
К государственной итоговой аттестации среди учащихся 9-х классов в этот период допускаются выпускники, не прошедшие ГИА в текущем учебном году, но исправившие академические задолженности, получившие неудовлетворительные результаты в основной период, либо пропустившие экзамены по уважительным причинам. Всего экзамены в дополнительный период сдадут 791 девятиклассник, из них по следующим предметам: русский язык – 472 человека, математика – 611, география – 400, информатика – 287, обществознание – 298, биология – 66, химия – 3, физика – 6, английский язык – 7, коми язык – 8, история – 13, литература – 4. Для организации ГИА в дополнительный период в Коми функционирует 37 пунктов проведения экзаменов.
Участниками государственной итоговой аттестации в 11-х классах в дополнительный период станут выпускники, не прошедшие основную аттестацию по русскому языку и/или математике, либо отсутствовавшие на экзаменах по уважительным причинам. Расписание дополнительного периода ГИА для 11-х классов включает два основных дня: 4 сентября – ЕГЭ по русскому языку, 9 сентября – ЕГЭ по базовой математике. Также предусмотрен резервный день – 23 сентября – для сдачи ЕГЭ по базовой математике или русскому языку.
Для проведения экзаменов в 11-х классах организованы 10 пунктов сдачи. На дополнительные экзамены по русскому языку зарегистрировано 7 человек, по математике – 14 учащихся. В резервный день пройти ЕГЭ смогут выпускники, пропустившие основные экзамены по уважительным причинам или получившие неудовлетворительные результаты по обязательным предметам.