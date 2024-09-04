В сентябре обрезаю все деревья на 1/3: Урожай слив, вишен и абрикосов собираю тоннами — агроном дала ценный совет
- 07:15 4 сентября
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- Служба новостей
Агроном Ксения Давыдова рассказала, как подготовить косточковые деревья к зиме. Оказывается, их все-таки нужно обрезать.
"Среди садоводов есть мнение, что косточковые деревья обрезать нельзя. Это неправильно, но есть одна особенность. Нужно срезать ветви методом "обрезки на почку", — пояснила Ксения Давыдова.
Сливы, вишни, абрикосы, черешни и другие косточковые деревья подлежат санитарной обрезке осенью (в сентябре или октябре в зависимости от региона). Срез делают под углом 45 градусов ко внутренней стороне кроны.
Это существенно снижает риск попадания в образовавшуюся ранку гнилостных бактерий и предотвращает загущение ветвей.
Обязательной обрезке подлежат сухие и надломленные ветви, веточки с признаками заболевания или те, на которых имеются насекомые-вредители. Также стоит удалить ветви, растущие внутрь, свисающие к земле и загущающие крону побеги. Не стоит оставлять на стволе и развилках молодые побеги.