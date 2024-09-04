Готовим парник к весне: чем обработать теплицу осенью

Фото из архива "Про Города"

Парник продлевает дачный сезон и помогает собирать урожай ранней весной и поздней осенью. Чувствительные культуры выращивают в остеклённых, плёночных и поликарбонатных теплицах. Сооружения в конце сезона требуют тщательной обработки. Перед тем, как приступить к подготовки теплицы к зиме, нужно навести порядок на грядках. Удалите все остатки растений, снимите поливочные системы, выньте колышки, которые использовали для подвязки растений. Уберите садовые инструменты и мусор.

Здоровые растения можно пустить на удобрения, а мусор вывезти на свалку. Инструменты нужно почистить от грязи, промыть и обработать антисептиком, после чего отправить на хранение в сухое помещение.

Чем обработать поверхности укрытия

Независимо от материала, из которого сделана теплица, её нужно тщательно промыть. Если оставить грязь, в ней могут начать размножение вредные микроорганизмы. Смойте песок шлангом, а затем помойте поверхности губкой. Использовать можно хозяйственное или калийное мыло.

После мытья нужно обработать парник фунгицидными и инсектоакарицидными средствами. Это поможет избавиться от грибков и яиц насекомых.

Чем обработать почву в парнике

Грунт нужно обязательно подготовить к весне. Важно обеззаразить землю, особенно если парник используется давно или если растения болели в течение сезона. Для этого можно использовать медный купорос, хлорную известь или перманганат калия.

Если земля заражена или сильно снизилась урожайность, нужно заменить грунт. Удалите верхний слой почвы толщиной 20-25 сантиметров и уложите новый грунт, насыщенный питательными веществами.