Лью в горшок — и фиалка становится неотразимой: цветёт так, словно на выставку готовится — бутонизация превосходная
- 20:17 3 сентября
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- Служба новостей
Поливая фиалку этим настоем, она становится неотразимой: цветёт так пышно, словно готовится к выставке — обеспечен идеальный процесс образования бутонов.
Удобрять фиалку нужно круглый год, так как для длительного цветения ей необходимы питательные вещества. Можно обойтись и без приобретённых в магазине удобрений.
Превосходным выбором для любой фиалки станет дрожжевой настой. В пол-литра тёплой воды добавьте 5 г сухих дрожжей, 1 г аскорбиновой кислоты и 15 г мёда. Тщательно размешайте ингредиенты и долейте воды, чтобы объём достиг 5 литров.
Оставьте смесь в тёплом месте на 2 часа, чтобы дрожжи начали активно бродить. Затем можно начинать поливать растения под корень, сообщает автор канала "Всё о комнатных и садовых растениях".
Поливайте настоем осторожно, избегая попадания на листья. Одного такого питания хватит растению на месяц, поэтому не нужно использовать его чаще.
Уже в ближайшие недели даже на самой запущенной фиалке начнут появляться бутоны. Вскоре она превратится в настоящее цветочное облако.
Полезно знать: Такое удобрение подходит и для других комнатных растений. Хранить дрожжевой настой долго нельзя, поэтому используйте его сразу, пишет progoroduhta.ru.