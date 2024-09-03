Лью в горшок — и фиалка становится неотразимой: цветёт так, словно на выставку готовится — бутонизация превосходная

Фото из архива "Про Города"

Поливая фиалку этим настоем, она становится неотразимой: цветёт так пышно, словно готовится к выставке — обеспечен идеальный процесс образования бутонов. Удобрять фиалку нужно круглый год, так как для длительного цветения ей необходимы питательные вещества. Можно обойтись и без приобретённых в магазине удобрений.

Превосходным выбором для любой фиалки станет дрожжевой настой. В пол-литра тёплой воды добавьте 5 г сухих дрожжей, 1 г аскорбиновой кислоты и 15 г мёда. Тщательно размешайте ингредиенты и долейте воды, чтобы объём достиг 5 литров.

Оставьте смесь в тёплом месте на 2 часа, чтобы дрожжи начали активно бродить. Затем можно начинать поливать растения под корень, сообщает автор канала "Всё о комнатных и садовых растениях".

Поливайте настоем осторожно, избегая попадания на листья. Одного такого питания хватит растению на месяц, поэтому не нужно использовать его чаще.

Уже в ближайшие недели даже на самой запущенной фиалке начнут появляться бутоны. Вскоре она превратится в настоящее цветочное облако.