Эта рыба кишит 10-метровыми червями: а мы ее едим сами и даем детям

Морские и речные обитатели издавна занимают важное место в питании человека. Эти продукты богаты необходимыми для организма веществами: протеинами, витаминами и особенно ценными омега-3 жирными кислотами. Диетологи рекомендуют включать рыбу в рацион людям всех возрастов, отмечая ее благотворное влияние на общее самочувствие. Однако важно помнить, что не все виды водных обитателей одинаково безопасны для употребления в пищу.

Риски употребления дикой рыбы

Особую бдительность следует проявлять при выборе рыбы, выловленной в естественной среде. В отличие от выращенной на специализированных фермах, дикая рыба часто является переносчиком различных паразитов. Эти организмы, хотя и безвредны для самих рыб, могут представлять серьезную угрозу здоровью человека. Среди наиболее распространенных паразитарных заболеваний выделяют дифиллоботриоз, описторхоз и трематодозы, способные вызвать тяжелые осложнения.