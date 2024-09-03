"Дешевле Сочи в два раза": самый лучший курорт на Черном море для отдыха в бархатный сезон

Фото из архива "Про Города"

В интервью с Lenta.ru, Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, охарактеризовал Крым как самое доступное направление для отдыха во время бархатного сезона. В отличие от других российских курортов, цены в Крыму остались на уровне прошлого года, что делает его особенно привлекательным для туристов, стремящихся экономить. Крым лидирует по низким ценам

Мкртчян отметил, что отдых в Крыму стоит значительно меньше, чем на многих популярных российских курортах. Например, если в Сочи номер в отеле обойдется примерно в 15 тысяч рублей за ночь, то в Крыму за подобный номер придется заплатить всего 8-9 тысяч рублей. Это представляет собой разницу в 40-50% при одинаковом уровне качества, услуг и питания. Особенно заметна эта разница в отелях категории четыре-пять звезд, где Крым предоставляет более выгодные условия.

Перспективы снижения цен

Эксперт предположил, что к середине сентября ожидается общее снижение цен на отдых как внутри России, так и за границей. Первоначальное снижение составит около 15% по сравнению с августом, а к концу сентября оно может достигнуть 20%. Это особенно актуально для курортов на побережье, где поток туристов начинает спадать.

Почему Крым?

Крым привлекает туристов не только низкими ценами, но и разнообразием предложений. Курортный сезон здесь длится дольше, что позволяет путешественникам отдыхать в более спокойной обстановке. Кроме того, Крым предлагает множество природных и культурных достопримечательностей, что делает его отличным местом для многогранного отдыха.

Выводы