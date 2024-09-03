"На нас идет волна аномального холода": погода с 4 сентября заставит достать куртки, температура упадет вниз

Фото из архива "Про Города"

"Бабье лето" отменяется Приближение осеннего сезона традиционно вызывает повышенный интерес у жителей столичного региона к прогнозам погоды на предстоящие месяцы. Согласно данным синоптиков, сентябрь и октябрь 2024 года в Москве и Московской области не принесут экстремальных погодных условий, но в то же время не стоит ожидать и наступления зимних холодов. Жителям региона предстоит встретить осень, наполненную неоднозначными погодными сюрпризами.

Мягкое и комфортное начало осени

Первые дни сентября для столичного региона будут довольно благоприятными. Как отмечает синоптик Александр Ильин из прогностического центра "Метео-ТВ", 1 и 2 сентября воздух прогреется до комфортных отметок +20...+25°C при отсутствии осадков. Это можно назвать классическим "бархатным" началом осени, которое жители региона так любят.

Однако уже с 3 сентября температура начнет постепенно снижаться, достигнув к 7 числу отметок +15...+20°C. В этот период возможны кратковременные дожди. К 8 сентября столбики термометров опустятся до уровня +7...+12°C, не исключены и осадки.

Возвращение "бархатного" сезона и его смена холодами

Во второй декаде сентября в Москве и Подмосковье ожидается некоторое потепление. С 10 по 16 число температура воздуха будет колебаться в пределах комфортных +12...+17°C без существенных осадков. Это можно считать своего рода возвращением "бархатного" сезона.

Но ближе к концу второй декады, примерно с 17 сентября, вновь ожидается похолодание до +8...+13°C с возможными кратковременными дождями. Таким образом, жителям столичного региона предстоит испытать резкие перепады температур в середине сентября.

Приближение зимних холодов в октябре

Начало третьей декады сентября также не будет отличаться теплой погодой - температура сохранится на уровне +8...+13°C, временами пройдут умеренные дожди. Однако уже к концу месяца, вероятно, в Москве и Подмосковье установится так называемое "бабье лето" - воздух прогреется до +14...+19°C при минимальном количестве осадков.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года не исключены ночные заморозки. В отдельные ночи второй декады при ясном небе температура в Московской области может опускаться до +3...+8°C. Более сильные заморозки - до +2...+7°C - возможны в период с 19 по 21 сентября. Не исключено, что ночью в "бабье лето" на почве также могут быть слабые заморозки.

Если сентябрь в столичном регионе ожидается умеренно прохладным, то октябрь 2024 года, по словам синоптиков, принесет более выраженное похолодание и первые признаки приближающейся зимы.

Начало октября порадует традиционной "золотой осенью" - с 1 по 10 число средняя дневная температура будет находиться в пределах +8...+13°C, а ночная - +3...+8°C. Осадки в этот период будут умеренными и кратковременными.

Однако уже во второй декаде месяца, примерно с 11 октября, в Москве и Подмосковье начнет ощущаться более выраженное похолодание. Дневная температура воздуха снизится до +3...+8°C, а ночная - до 0...+5°C. При этом вероятность осадков, в том числе в виде мокрого снега, значительно возрастет.

К концу октября в столичном регионе практически неизбежно установится по-настоящему холодная погода. По прогнозам синоптиков, с 21 по 31 октября дневная температура будет находиться в диапазоне 0...+5°C, а ночная - опускаться до -3...-8°C. Не исключены и обильные снегопады.