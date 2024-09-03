Насыпаю на корни — и горя не знаю: клематисы на зимовку отправляю только так — дармовое укрытие без хлопот

Садоводы, увлекающиеся клематисами, знают, что они подразделяются на три группы в зависимости от типа осенней обрезки. Однако все растения одинаково нуждаются в зимнем укрытии.

Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала, как эффективно и быстро укрыть клематисы. Сделать это нужно до наступления холодов.