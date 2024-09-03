Насыпаю на корни — и горя не знаю: клематисы на зимовку отправляю только так — дармовое укрытие без хлопот
- 13:30 3 сентября
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- Служба новостей
Садоводы, увлекающиеся клематисами, знают, что они подразделяются на три группы в зависимости от типа осенней обрезки. Однако все растения одинаково нуждаются в зимнем укрытии.
Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала, как эффективно и быстро укрыть клематисы. Сделать это нужно до наступления холодов.
Для начала клематисы обрезают в зависимости о группы, слегка мульчируют и укладывают стебли в форме кольца. Внутрь необходимо заложить дубовые листья, заготовленные заранее.
Секрет кроется в том, что этот растительный материал сохраняет свою структуру до самой весны, не гниет и не впитывает влагу. Итак, побеги укладываются на листья, пришпиливаются к земле и сверху опять засыпаются листьями.
Поверх конструкции лучше всего поставить ящик из-под овощей. Он не позволит снегу сломать хрупкие побеги и будет держать сухое тепло на протяжении всей зимы.
В результате весной клематисы рано пробудятся и выпустят мощные побеги, пишет hibiny.ru.