Не мусор, а защитник картофеля: пересыпаю клубни перед хранением — не прорастают даже в сыром и теплом подвале
- 11:05 3 сентября
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- Служба новостей
Урожай картофеля собирают в августе-сентябре. Опытные огородники знают, как его правильно хранить, чтобы клубни не прорастали и сохранялись свежими и плотными до самой весны.
Не секрет, что длинные ростки на картофеле (больше 3 см) — плохой признак. Употреблять такой в пищу не рекомендуется, поскольку проросшие клубни в избыточном количестве содержат растительный алкалоид соланин, что делает продукт токсичным. Такие клубни годятся только для рассады.
Появление ростков помогает избежать простая деревенская хитрость. Для этого потребуется сущий мусор — луковая шелуха, которую хитрые хозяйки никогда не выбрасывают.
Перед хранением картофель нужно пересыпать шелухой лука — и он не будет прорастать. Немаловажна и тара, в которой хранятся клубни — ящики должны быть проветриваемыми, желательно деревянными. Подойдут и холщовые мешки, пишет портал hibiny.ru.