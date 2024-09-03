Не мусор, а защитник картофеля: пересыпаю клубни перед хранением — не прорастают даже в сыром и теплом подвале

Урожай картофеля собирают в августе-сентябре. Опытные огородники знают, как его правильно хранить, чтобы клубни не прорастали и сохранялись свежими и плотными до самой весны.

Не секрет, что длинные ростки на картофеле (больше 3 см) — плохой признак. Употреблять такой в пищу не рекомендуется, поскольку проросшие клубни в избыточном количестве содержат растительный алкалоид соланин, что делает продукт токсичным. Такие клубни годятся только для рассады.