В Коми зарплаты учителей выросли до 34 тысяч рублей
- 14:30 3 сентября
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- Инесса Богатая
С начала года в Коми было открыто свыше 250 вакансий для преподавателей различных предметов, репетиторов и учителей начальных классов. Спрос на педагогов увеличился на 204% по сравнению с прошлым годом, как сообщает "БНК" со ссылкой на hh.ru.
Перед началом учебного года работодатели чаще всего ищут специалистов по английскому языку (45% всех вакансий в образовании региона), математике (20%), информатике (18%) и начальным классам (17%).
"На данный момент в Коми примерно десять соискателей на одну вакансию в образовании и науке, что свидетельствует о нормальном уровне конкуренции среди педагогов. Однако многие работодатели, как из частного сектора, так и из государственных образовательных учреждений, отмечают недостаток квалифицированных кандидатов. Новые резюме от молодых специалистов, недавно окончивших обучение, крайне необходимы для обновления кадров в школах, но их квалификация зачастую вызывает вопросы", – говорит руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.
По данным сервиса "Люди в цифрах", средняя зарплата учителей в России за первые восемь месяцев текущего года варьировалась от 34, 5 тыс. до 70 тыс. рублей. В Москве учителя зарабатывают в среднем 75, 2 тыс. рублей, что является самым высоким показателем. Далее идут Камчатский край (75 тыс. рублей) и на третьем месте Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 72 тыс. рублей). В Республике Коми средняя зарплата учителей составляет 34 тыс. рублей, что на 8 тыс. рублей больше по сравнению с концом лета 2023 года.