В Коми зарплаты учителей выросли до 34 тысяч рублей

С начала года в Коми было открыто свыше 250 вакансий для преподавателей различных предметов, репетиторов и учителей начальных классов. Спрос на педагогов увеличился на 204% по сравнению с прошлым годом, как сообщает "БНК" со ссылкой на hh.ru.

Перед началом учебного года работодатели чаще всего ищут специалистов по английскому языку (45% всех вакансий в образовании региона), математике (20%), информатике (18%) и начальным классам (17%).