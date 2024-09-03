Юная сыктывкарка стала участницей шоу на федеральном канале
- 09:50 3 сентября
- 12+
- Татьяна Зубова
Юная сыктывкарка стала участницей шоу на федеральном канале. Об этом сообщил в своем телеграм-канал глава региона Владимир Уйба.
Валерия Яковлева из Сыктывкара выступила на шоу "Ты супер" в эфире НТВ. Девочка воспитывается с младшей сестрой в приемной семье. Именно приемная мама Светлана Мезенцева помогла девочке принять участие в федеральном телепроекте и пройти кастинг.
Поддерживали начинающую певицу в Москве мама и три сестры.
"И пусть нашей молодой звездочке не удалось пройти в полуфинал, само по себе участие в крупном и популярном российском телепроекте подарило ей не только незабываемые эмоции, но и бесценный опыт", - написал Владимир Уйба.
К слову, будущую профессию Валерия решила связать с музыкой. В этом году юная артистка поступила в Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова, где теперь профессионально обучается музыке.