Юная сыктывкарка стала участницей шоу на федеральном канале. Об этом сообщил в своем телеграм-канал глава региона Владимир Уйба.

Валерия Яковлева из Сыктывкара выступила на шоу "Ты супер" в эфире НТВ. Девочка воспитывается с младшей сестрой в приемной семье. Именно приемная мама Светлана Мезенцева помогла девочке принять участие в федеральном телепроекте и пройти кастинг.

Поддерживали начинающую певицу в Москве мама и три сестры.