В Коми воспитанница детского дома, что спрятала наркотики за шкафом, отправится в колонию

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми осудили 17-летнюю закладчицу из детского дома. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе Верховного суда республики. Как уточнили в ведомстве, одну из подруг подсудимой девочки ранее привлекли к роли закладчицы в составе организованной группы. Но в связи с тем, что та не достигла возраста уголовной ответственности, в отношении нее вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. После того как у девочки изъяли телефон, что сделало продолжение ее деятельности невозможным, она предложила знакомой присоединиться к группе.

"Закладчица" заверила подсудимую, что научит ее всему необходимому, и рассказала, что сама зарабатывала на этом 70-80 тысяч рублей в месяц. Другая девочка, нуждавшаяся в деньгах, согласилась участвовать в распространении наркотиков.

Новоявленные "закладчицы" через мессенджер получили очередные координаты и электронные изображения местонахождения тайника с 25 свертками, содержащими запрещенные вещества. Далее подросток забрала свертки и спрятала их за шкафом в одной из комнат детского дома.

Завершить дело девочки не смогли. Сотрудники детского дома застукали с поличным старшую из "закладчиц" и сообщили обо всем в полицию.

На неё завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Приняв во внимание смягчающие обстоятельства, такие как несовершеннолетие подсудимой, добровольное признание вины, активное содействие следствию, а также добровольную передачу наркотиков, искреннее раскаяние и состояние здоровья, суд приговорил подростка к трем годам воспитательной колонии.

Адвокат девочки подал апелляционную жалобу в Верховный суд Коми, но и там решение первой инстанции оставили без изменений.