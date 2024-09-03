В Коми пришло небольшое похолодание и дожди

Сегодня, 3 сентября, в Коми придет похолодание. Эту информацию подтвердили в региональном ЦГМС.

В целом в этот день на территории республики установится переменная облачность. В ночные часы в некоторых местах возможен кратковременный дождь, а в районах крайнего юга в первой половине ночи может прогреметь гроза. Дневные часы обещают быть преимущественно без осадков. Ветер северный, его скорость 6-11 метров в секунду, на северо-востоке Коми скорость ветра может достигать 8-13 метров в секунду, а ночью синоптики прогнозируют порывы до 15-18 метров в секунду. Ночные температуры будут колебаться в пределах +6…+11С, местами на севере возможны заморозки до 0 градусов. Дневные температуры ожидаются в пределах +12…+17С, а на северо-востоке —около +7…+12°С.