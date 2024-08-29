В Коми от укусов клещей за минувшую неделю пострадали четверо детей

В Коми за минувшую неделю 19 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Среди них четверо были дети. Напомним, что с начала сезона клещи укусили порядка 3382 человек, в том числе 567 детей. О такой статистике информирует Роспотребнадзор Республики Коми.

Также добавим, что в течение недели в лабораториях проведи 13 исследований клещей, из которых в трех особях обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.