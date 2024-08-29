В Коми от укусов клещей за минувшую неделю пострадали четверо детей
- 23:20 29 августа
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- Инесса Богатая
В Коми за минувшую неделю 19 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Среди них четверо были дети. Напомним, что с начала сезона клещи укусили порядка 3382 человек, в том числе 567 детей. О такой статистике информирует Роспотребнадзор Республики Коми.
Также добавим, что в течение недели в лабораториях проведи 13 исследований клещей, из которых в трех особях обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Напоминаем, что эти опасные насекомые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Кроме того, помимо вирусного клещевого энцефалита, этот вид членистоногого может передавать иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадку Ку и другие опасные инфекции.
При укусе клеща следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.