В Сыктывкаре снова поработали вандалы: неизвестные вырвали скамейку в микрорайоне "Лесозавод"

Фото МКП "Жилкомсервис"

В Сыктывкаре в микрорайоне "Лесозавод" вандалы разрушили вмонтированную скамейку в сквере. Об инциденте информирует МКП "Жилкомсервис". По данным предприятия, происшествие случилось 29 августа, у мемориала "Памяти павших будьте достойны 1941-1945". Злоумышленники вытащили скамейку из бетонного основания. Сообщение о данном факте будет направлено в полицию для дальнейшего возбуждения уголовного дела.

Также мы ранее писали, что вандалы два раза за неделю устроили погромы в парке "Строитель" в столице Коми.