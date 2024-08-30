В Сыктывкаре снова поработали вандалы: неизвестные вырвали скамейку в микрорайоне "Лесозавод"
- 19:00 30 августа
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре в микрорайоне "Лесозавод" вандалы разрушили вмонтированную скамейку в сквере. Об инциденте информирует МКП "Жилкомсервис".
По данным предприятия, происшествие случилось 29 августа, у мемориала "Памяти павших будьте достойны 1941-1945". Злоумышленники вытащили скамейку из бетонного основания. Сообщение о данном факте будет направлено в полицию для дальнейшего возбуждения уголовного дела.
Также мы ранее писали, что вандалы два раза за неделю устроили погромы в парке "Строитель" в столице Коми.
МКП "Жилкомсервис" настоятельно просит бережно обращаться с городским имуществом, которое приобретено для удобства и комфорта гостей и жителей столицы региона. Если вы стали свидетелем акта вандализма нужно зафиксировать все на телефон и обратиться в полицию.