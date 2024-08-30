В Сыктывкаре водитель с сорокалетним стажем сбил велосипедиста

Фото УГИБДД МВД по Коми

В столице Коми микроавтобус сбил велосипедиста. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Как следует из материалов дела, аварию зафиксировали вчера, 29 августа, в районе шести вечера

Виновником происшествия стал 69-летний водитель Ford Transit, который двигался по улице Куратова, следуя от Октябрьского проспекта. При попытке повернуть налево во двор дома №76, находящегося у ТЦ "Рублик", он не заметил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по линии тротуара, и сбил его

Пострадавший, 32-летний велосипедист, получил ушиб бедер. Несмотря на травмы, госпитализация ему не потребовалась.

Отдельно стоит отметить, что водитель Ford Transit имеет внушительный "послужной" список нарушений ПДД — его привлекали к административной ответственности 113 раз, из них 13 инцидентов произошли в прошлом году. Водительский стаж нарушителя превышает 40 лет.