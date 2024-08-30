В Сыктывкаре водитель, на счету которого более 250 нарушений, устроил тройное ДТП

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре произошло тройное ДТП. Подробнее об аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми. Как уточнили в ведомстве, инцидент случился вчера, 29 августа, около половины четвертого дня. Водитель 1999 года рождения, находясь за рулем Kia Rio, двигался по малой объездной дороге со стороны Октябрьского проспекта в сторону микрорайона Дырнос. В районе дома №46 по улице Петрозаводской он не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля и столкнулся с Toyota Camry. От удара последнюю отбросило вперед на другой автомобиль Kia.

В результате аварии пострадали сразу два человека. Так, пассажирка Kia Rio 1999 года рождения получила, в том числе закрытую травму грудной клетки, ушиб грудины, ссадины на лице и ушиб предплечья, однако госпитализации девушке не понадобилась.

Другим пострадавшим оказался водитель Toyota того же 1999 года рождения. Медики диагностировали ему ушибленную рану на затылке и ушиб предплечья. От госпитализации отказался.