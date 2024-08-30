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В Коми разыскивают мужчину, страдающего потерей памяти

В Коми разыскивают мужчину, страдающего потерей памятиФото поискового отряда Коми "Лиза Алерт"

В деревне Тыдор Усть-Вымского района пропал Сергей Рожин. Ориентировку на мужчину предоставили в поисковом отряде Коми Лиза Алерт.

Сообщается, что последний раз мужчина вызовите на связь 28 августа. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Среди примет Сергея Рожина указаны: чёрные волосы с проседью, голубые глаза, рост 170 сантиметров, нормальное телосложение. Был одет в чёрную куртку и светло-коричневые штаны, на ногах черные галоши.

В ориентировке также уточняется, что пропавшему требуется медицинская помощь. Мужчина страдает потерей памяти.

Волонтеры обращаются ко всем жителям региона, владеющим какой-либо информацией о местонахождении Сергея Рожина с просьбой передать данные по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

Напомним, ранее стало известно об исчезновении мужчины в Коми, что страдает деменцией. Последний раз пропавшего видели, когда он направлялся в сторону леса в сопровождении собаки.

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