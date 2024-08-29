Житель Коми в течение месяца отправлял мошенникам деньги: он перевел им почти восемь миллионов рублей
- 20:30 29 августа
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- Инесса Богатая
51-летний житель Инты отдал почти 8 миллионов рублей мошенникам. Он бы перевел еще больше, если бы не его сестра из Вологодской области. Девушка сразу заподозрила неладное и обратилась в полицию. Об этом сообщили в УМВД региона.
По данным ведомства, интинец, просматривая телефон, наткнулся на рекламу некой международной биржи и перешел по "горящей" ссылке. Введя данные в форму, он оставил свой номер для обратной связи.
На следующий день с ним связалась «сотрудница аналитического отдела компании». После короткого разговора, мужчина, следуя инструкции злоумышленников, установил на телефон несколько специальных приложений. Затем «консультант» начал склонять интинца к финансовым операциям.
В течение почти месяца, под влиянием этого «сотрудника биржи», мужчина перевел 4 миллиона рублей, на счета неизвестного лица. Он также взял кредиты в банках и одолжил у друга почти 2 миллиона рублей.
13 августа, когда на его счете накопилось 80 000 долларов, мужчина решил вывести эти деньги. Однако по словам «сотрудника компании», для завершения процесса необходимо было внести еще десять тысяч доллар. Без колебаний интинец взял новый кредит и перевел деньги.
Затем «куратор» потребовал привлечь доверенное лицо, через карту которого можно будет вывести «заработанные» средства. Находясь в Вологде, мужчина попытался перевести деньги через счет сестры. Однако девушка сразу поняла, что ее родственник подвергся влиянию мошенников.
В итоге интинец перевел аферистам 7 миллионов 890 тысяч рублей.