Житель Коми в течение месяца отправлял мошенникам деньги: он перевел им почти восемь миллионов рублей

51-летний житель Инты отдал почти 8 миллионов рублей мошенникам. Он бы перевел еще больше, если бы не его сестра из Вологодской области. Девушка сразу заподозрила неладное и обратилась в полицию. Об этом сообщили в УМВД региона.

По данным ведомства, интинец, просматривая телефон, наткнулся на рекламу некой международной биржи и перешел по "горящей" ссылке. Введя данные в форму, он оставил свой номер для обратной связи.