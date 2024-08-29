Жительница Коми перевела почти полмиллиона рублей лжесотруднику Госуслуг

Жительница Усть-Куломского района перевела все свои сбережения мошенникам. Женщина следовала указаниям некого сотрудника "Госуслуг". Как только жертва афериста поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Так, по информации полиции, женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившийся представителем Госуслуг. Незнакомец убедил ее в том, что с ее банковской карты якобы пытаются снять крупную сумму денег, и порекомендовал перевести деньги на "безопасный" счет, обещая скорое возвращение средств.