Жительница Коми перевела почти полмиллиона рублей лжесотруднику Госуслуг
- 16:30 29 августа
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- Инесса Богатая
Жительница Усть-Куломского района перевела все свои сбережения мошенникам. Женщина следовала указаниям некого сотрудника "Госуслуг". Как только жертва афериста поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.
Так, по информации полиции, женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившийся представителем Госуслуг. Незнакомец убедил ее в том, что с ее банковской карты якобы пытаются снять крупную сумму денег, и порекомендовал перевести деньги на "безопасный" счет, обещая скорое возвращение средств.
Испуганная женщина приехала в Сыктывкар и, следуя инструкциям мошенника, сняла свои сбережения и перевела их на так называемую "страховую" ячейку через банкомат, указанный злоумышленником. В результате потерпевшая лишилась около 460 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничество.