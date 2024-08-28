В Усинске авто-леди сбила семилетнюю девочку

В Усинске под машину попала семилетняя девочка. Подробности происшествия рассказали в УГИБДД МВД по Республике Коми.

Авария произошла вчера, 27 августа, в 18:42. Женщина 1996 года рождения, находясь за рулем Huyndai Solaris, двигалась по улице Молодежной в сторону дома 39, следуя со стороны улицы 60 лет Октября. Напротив дома 29 по улице Молодежной она сбила ребенка, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.