В Усинске авто-леди сбила семилетнюю девочку
- 09:50 28 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
В Усинске под машину попала семилетняя девочка. Подробности происшествия рассказали в УГИБДД МВД по Республике Коми.
Авария произошла вчера, 27 августа, в 18:42. Женщина 1996 года рождения, находясь за рулем Huyndai Solaris, двигалась по улице Молодежной в сторону дома 39, следуя со стороны улицы 60 лет Октября. Напротив дома 29 по улице Молодежной она сбила ребенка, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате аварии пострадала девочка 2017 года рождения. Она получила ушиб головы, но госпитализация не понадобилась. На момент ДТП ребенок находился без сопровождения взрослых. Водитель имеет водительский стаж с 2016 года, уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее в Коми 11-летний подросток спровоцировал ДТП. Ребенок, управляя мопедом "Альфа", выезжал с второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу мотовелосипеду.