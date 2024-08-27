В Ижемском районе 11-летний подросток на мопеде спровоцировал ДТП
- 09:50 27 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
В ДТП в Ижемском районе пострадал пожилой человек.
По информации УГИБДД МВД по Коми, авария произошла вчера, 26 августа, около 16: 00. 11-летний ребенок на мопеде марки "Альфа" передвигался по селу Мохча.
На нерегулируемом пересечении улиц Тодцкая и Центральная, подросток, выезжая с второстепенного направления, допустил столкновение с мотовелосипедом Forward, что двигался по главной дороге.
В результате происшествия пострадал 62-летний водитель мотовелосипедом. Медики выявили у него перелом и вывих головки плеча, а также ушибы на лице. Госпитализация не потребовалась.
В ведомстве отметили, что мальчик ранее не привлекался за нарушения ПДД и не имел водительского удостоверения.
Владельца мопеда "Альфа" привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством.