В Ижемском районе 11-летний подросток на мопеде спровоцировал ДТП

Фото УГИБДД МВД по Коми

В ДТП в Ижемском районе пострадал пожилой человек. По информации УГИБДД МВД по Коми, авария произошла вчера, 26 августа, около 16: 00. 11-летний ребенок на мопеде марки "Альфа" передвигался по селу Мохча.

На нерегулируемом пересечении улиц Тодцкая и Центральная, подросток, выезжая с второстепенного направления, допустил столкновение с мотовелосипедом Forward, что двигался по главной дороге.

В результате происшествия пострадал 62-летний водитель мотовелосипедом. Медики выявили у него перелом и вывих головки плеча, а также ушибы на лице. Госпитализация не потребовалась.

В ведомстве отметили, что мальчик ранее не привлекался за нарушения ПДД и не имел водительского удостоверения.