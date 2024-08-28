В Коми в один день произошло сразу два несчастных случая на производстве

22 августа сразу в двух предприятиях Коми произошли несчастные случаи на производстве. Об этом сообщили в Государственной трудовой инспекции региона.

Инженер одной из компаний Ухты почувствовал внезапное ухудшение самочувствия во время выполнения своих обязанностей. Мужчина потерял сознание, упал и ударился головой, в результате чего получил серьезные травмы. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются, и создана комиссия для расследования этого случая.