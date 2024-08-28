В Коми в один день произошло сразу два несчастных случая на производстве
- 09:00 28 августа
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- Татьяна Зубова
22 августа сразу в двух предприятиях Коми произошли несчастные случаи на производстве. Об этом сообщили в Государственной трудовой инспекции региона.
Инженер одной из компаний Ухты почувствовал внезапное ухудшение самочувствия во время выполнения своих обязанностей. Мужчина потерял сознание, упал и ударился головой, в результате чего получил серьезные травмы. В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются, и создана комиссия для расследования этого случая.
В этот же день в соседнем Сосногорске во время замены водопровода на сетях водоснабжения работника, который находился в котловане, завалило обрушившимся грунтом. Позднее медики диагностировали пострадавшему тяжелые травмы. В данный момент ведется уточнение всех обстоятельств, и также создана комиссия, что займется расследованием данного несчастного случая.