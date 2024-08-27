В нескольких школах Коми сотрудники Росгвардии обнаружили охранников без нужных допусков

Сотрудники Росгвардии обнаружили охранников без необходимых знаний и разрешений в школах Коми. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, в республике Коми под охраной частных организаций находятся 285 образовательных учреждений. Отметим, что в течение года Росгвардия устраивала проверки, и за это время выявила ряд нарушения. Как выяснилось, охранники не проходили квалификационные тесты для работы в условиях с использованием огнестрельного оружия и спецсредств. Кроме того, некоторые из них не прошли медицинское освидетельствование. Также среди распространенных нарушений отмечалось отсутствие личной карточки и правового статуса частного охранника.