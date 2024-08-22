В одном из городов Коми включили отопление

В этом году отопление начали подавать на день раньше, чем обычно. Ожидается, что завершится отопительный сезон в июне следующего года.

ООО "Комитеплоэнерго", действующее под управлением Коми филиала ПАО "Т Плюс", основываясь на постановлении городской администрации, начало отопительный сезон 2024-2025 года с 09:00 22 августа. Для этого с 17:00 21 августа были разожжены два котлоагрегата на ЦВК, а также включён теплофикационный отбор турбоагрегата №7 на ТЭЦ-2.