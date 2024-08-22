В одном из городов Коми включили отопление
- 17:30 22 августа
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- Инесса Богатая
В этом году отопление начали подавать на день раньше, чем обычно. Ожидается, что завершится отопительный сезон в июне следующего года.
ООО "Комитеплоэнерго", действующее под управлением Коми филиала ПАО "Т Плюс", основываясь на постановлении городской администрации, начало отопительный сезон 2024-2025 года с 09:00 22 августа. Для этого с 17:00 21 августа были разожжены два котлоагрегата на ЦВК, а также включён теплофикационный отбор турбоагрегата №7 на ТЭЦ-2.
Межотопительный период в Воркуте в этом году длился менее двух месяцев: с 26 июня по 22 августа. За этот промежуток времени были выполнены плановые ремонты оборудования, зданий и сооружений на ЦВК и ТЭЦ-2. Также провели гидравлические испытания тепломагистралей от ТЭЦ-2 и устранили обнаруженные дефекты. Запасы резервного топлива были пополнены, проведены противоаварийные учения и дополнительные инструктажи.
Пресс-служба Коми филиала "Т Плюс" напоминает, что начало отопительного сезона — процесс постепенный: подключение потребителей, регулировка тепловой схемы и устранение замечаний в распределительных и внутридомовых системах требует от одного до трёх дней для сотрудников МУП "Северные тепловые сети" и управляющих жилищными организациями.
В прошлом году отопительный сезон в Воркуте начался 23 августа.