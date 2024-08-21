“Называйте меня сказочницей”: автор “Гастрономической карты России” встретилась с журналистами на фестивале “ШаньгаФест"
- 11:20 21 августа
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- Никита Чернов
20 августа в столице Коми организаторы гастрономического события рассказали о том, каким он будет в 2024 году.
На протяжении трех дней, с 20 по 22 августа, в Сыктывкаре проходит гастрономический фестиваль “Шаньгафест”, который посвящен региональной кухне. В этом году фестиваль объединит в себе деловую программу для специалистов общепита и открытую гастрономическую площадку в центре столицы Коми. Так, 22 августа в 10 утра начнется работа гастроплощадки на аллеях Стефановской площади.
Первый заместитель министра экономразвития, промышленности и транспорта республики Ольга Турышева рассказала на пресс-конференции с представителями СМИ, что в этом году “ШаньгаФест” претерпел изменения.
“В этот раз не люди придут на фестиваль, а фестиваль придет к людям. В течение всего дня, от памятника Ленина вниз и до улицы Советской гастродома встретят своих гостей. Надеемся, что мероприятия посетят не только сыктывкарцы. То, как будет дальше проходить мероприятие, зависит от того, понравится ли это людям”, – сообщила Ольга Турышева.
Одна из гостей фестиваля – автор “Гастрономической карты России” Екатерина Шаповалова сообщила прессе, какой потенциал есть у региональной и национальной кухни.
“Мы здесь не про оценки и нам хочется получить конкретику. Последний раз мы встречались в рамках форума “Россия”, где у нас произошло знаменательное событие — на ВДНХ открыли дом Российской кухни. Тогда мы всерьез задумались, а может ли каждый регион мобильно вывезти свою кухню. Сейчас ситуация меняется в сторону демократизации питания. Например, сейчас везде открываются фудмоллы, и мне кажется это рано или поздно дойдет до Коми. Под демократизацией подразумевается, что нет необходимости запирать, например, арктические деликатесы в ресторанах, а еда не должна быть элитарной особенностью ограниченного числа людей. Даже арктические деликатесы в ресторане. Если бы российская кухня была везде — мы бы это везде покупали”, – рассказывает Екатерина Шаповалова.
Также Екатерина отметила, что еще пять лет назад у нее не было представления, что регионы смогут представлять свою еду на фестивале в Москве.
“Не за горами то время, когда появятся сети комишанежных от Владивостока до Калининграда. Можете называть меня сказочницей. Даже чиновники говорили мне, что этого никогда не будет в Москве. Однако люди голосуют рублем – теперь обращаться к жюри не нужно, а итоговые цифры можно будет получить по результатам фестиваля”, – добавила Екатерина Шаповалова.
Гостья мероприятия и руководитель производства дальневосточной кухни “Камчатский Дом” Светлана Бокова рассказала, что один из рецептов в меню гастрономического фестиваля пришел из ее дома.
“Вот например тельно́е мне готовила моя мама и бабушка. Теперь я готовлю это для всех гостей. Это блюдо появилось у нас на дальнем востоке благодаря казакам в 16 веке. И спустя годы, оно имеет длинную историю русской кухни. А сейчас мы его готовим и показываем по его созданию мастер-классы”, – рассказала Светлана Бокова.
Также участники пресс-конференции пришли к выводу, что сейчас есть необходимость в балансировке меню, так как например, в противовес классическим бургерам и пиццам, должны добавиться блюда национальных кухонь.
В рамках гастрономического фестиваля “ШаньгаФест”, гостей ждет масштабная программа: презентация гастродомов на сцене, дегустация блюд, гастрономические мастер–классы, шаньги из мобильной печи и игровые и интерактивные площадки.