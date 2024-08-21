“Называйте меня сказочницей”: автор “Гастрономической карты России” встретилась с журналистами на фестивале “ШаньгаФест"

20 августа в столице Коми организаторы гастрономического события рассказали о том, каким он будет в 2024 году.

На протяжении трех дней, с 20 по 22 августа, в Сыктывкаре проходит гастрономический фестиваль “Шаньгафест”, который посвящен региональной кухне. В этом году фестиваль объединит в себе деловую программу для специалистов общепита и открытую гастрономическую площадку в центре столицы Коми. Так, 22 августа в 10 утра начнется работа гастроплощадки на аллеях Стефановской площади.

Первый заместитель министра экономразвития, промышленности и транспорта республики Ольга Турышева рассказала на пресс-конференции с представителями СМИ, что в этом году “ШаньгаФест” претерпел изменения.

“В этот раз не люди придут на фестиваль, а фестиваль придет к людям. В течение всего дня, от памятника Ленина вниз и до улицы Советской гастродома встретят своих гостей. Надеемся, что мероприятия посетят не только сыктывкарцы. То, как будет дальше проходить мероприятие, зависит от того, понравится ли это людям”, – сообщила Ольга Турышева.

Одна из гостей фестиваля – автор “Гастрономической карты России” Екатерина Шаповалова сообщила прессе, какой потенциал есть у региональной и национальной кухни.