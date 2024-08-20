Зелень больше не морожу и не сушу на зиму: делаю из укропа, петрушки и чеснока ароматную приправу, хранится годами

Для заготовки на зиму укропа, петрушки, базилика и другой зелени используют различные способы. Оригинальную идею подсказали авторы телеграм-канала «Простые Хитрости». Они рассказали, как сохранить зелень на зиму в виде ароматной приправы. Этот метод стоит опробовать.

Вам понадобится:

100 грамм укропа;

100 грамм петрушки;

2−3 зубчика чеснока;

50 грамм крупной морской соли

Ход приготовления:

Зелень моем и просушиваем. Отправляем в блендер укроп, петрушку, чеснок и измельчаем.

Выкладываем массу на противень, застеленный пергаментом и сушим при температуре 150 градусов. Зелень будет готова, когда из неё испарится вся влага.

Получившийся брикет остужаем и снова пробиваем в блендере. Перекладываем заготовку в банку с крышкой.