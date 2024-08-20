Так делают только долгожители: три привычки людей, доживающих до 100 лет

В современном мире, где средняя продолжительность жизни постоянно растет, многие из нас задаются вопросом: в чем секрет долголетия? Оказывается, у людей, доживающих до 100 лет и более, есть несколько общих привычек, которые помогают им сохранять здоровье и жизненную энергию на протяжении многих десятилетий.

Регулярная физическая активность

Одна из главных привычек долгожителей - это регулярная физическая активность. Несмотря на преклонный возраст, многие из них продолжают заниматься спортом, ходить на прогулки и выполнять несложные упражнения. Такая активность помогает поддерживать мышечный тонус, укреплять сердечно-сосудистую систему и сохранять подвижность суставов. Кроме того, физические нагрузки способствуют выработке эндорфинов - гормонов счастья, которые улучшают настроение и помогают справляться со стрессом.