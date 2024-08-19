В Коми за минувшие выходные пропали в лесах региона десять человек

Фото из архива

В течение выходных в службу спасения поступила информация о десяти заблудившихся в лесу. В воскресенье Прилузский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета по ГО и ЧС выезжал в район поселка Кузьёль Койгородского района. Здесь потерялись поклонники тихой охоты: девочка 2012 года рождения и мужчина 1976 года рождения.

На месте событий работали полицейские и местные жители. Заблудившиеся вышли на дорогу, ориентируясь на звуки выстрелов. Спасательная операция продолжалась с 15 до 21 часа.

В тот же день в Сыктывкаре две женщины 1944 и 1948 года рождения заблудились в лесу, находящемся в районе СНТ "Лесное". Благодаря своевременному вызову спасателей, эти поклонницы тихой охоты были найдены живыми и здоровыми.

Житель села Чёрныш 1981 года рождения ушел в лес и потерялся, но был обнаружен на дороге в состоянии опьянения.

17 августа самостоятельно смогли выйти из леса мужчины 1993, 1975 и 1949 годов рождения, которые собирали грибы в СНТ Соколовка Сыктывдинского района.

Однако грибник 1938 года рождения из Соколовки нуждался в помощи спасателей.

На максаковских дачах заблудилась женщина 1954 года рождения, но она смогла выйти на дорогу самостоятельно.