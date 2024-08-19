В Коми за минувшие выходные пропали в лесах региона десять человек
- 22:45 19 августа
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- Инесса Богатая
В течение выходных в службу спасения поступила информация о десяти заблудившихся в лесу.
В воскресенье Прилузский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета по ГО и ЧС выезжал в район поселка Кузьёль Койгородского района. Здесь потерялись поклонники тихой охоты: девочка 2012 года рождения и мужчина 1976 года рождения.
На месте событий работали полицейские и местные жители. Заблудившиеся вышли на дорогу, ориентируясь на звуки выстрелов. Спасательная операция продолжалась с 15 до 21 часа.
В тот же день в Сыктывкаре две женщины 1944 и 1948 года рождения заблудились в лесу, находящемся в районе СНТ "Лесное". Благодаря своевременному вызову спасателей, эти поклонницы тихой охоты были найдены живыми и здоровыми.
Житель села Чёрныш 1981 года рождения ушел в лес и потерялся, но был обнаружен на дороге в состоянии опьянения.
17 августа самостоятельно смогли выйти из леса мужчины 1993, 1975 и 1949 годов рождения, которые собирали грибы в СНТ Соколовка Сыктывдинского района.
Однако грибник 1938 года рождения из Соколовки нуждался в помощи спасателей.
На максаковских дачах заблудилась женщина 1954 года рождения, но она смогла выйти на дорогу самостоятельно.
Сложности возникли в поиске другой женщины. Дети сообщили в службу спасения, что она ушла в лес. Сыктывкарские спасатели обследовали местность, к поискам присоединились волонтеры "Лиза Алерт в Коми", после чего было решено проверить дом пропавшей. Оказалось, что женщина была дома.