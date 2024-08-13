“Поезд Победы” прибыл в Сыктывкар в третий раз

фото Никиты Чернова / "Про Город Сыктывкар"

11 августа в столице Коми открыл свои двери для всех желающих “Поезд Победы”. Эта передвижная инсталляция, которую разместили в движущемся поезде, прибыла в республику уже в третий раз. Журналист “Про Города” отправился туда, чтобы выяснить – что нового там появилось. “Поезд Победы” функционирует в России с 2020 года. Пребывать в Сыктывкар и другие города Коми он начал три года назад. Каждый раз эта инсталляция переносит всех посетителей во времена Великой Отечественной войны. Так, каждый вагон внутри посвящен определенному моменту истории, связанному с хронологией страшной войны.

Как и во всех прошлых годах, посещение поезда было бесплатным и в этот раз. Однако необходимо было заранее получить электронный билет. Но по рассказам некоторых посетителей в соцсетях, отдельные горожане попросту не увидели в наличии билетов и на авось встали в очередь со своими детьми. Практика показала, что этот метод работает, и большинство проходило “зайцем”, так как организаторы допускали в некоторые группы посторонних.

На посещение всех выставочных вагонов организаторы дают около 45 минут. При этом на каждом этапе группа задерживается для детального изучения экспонатов. Перед стартом экскурсии посетителям раздают наушники с экскурсоводом от лица девушки Лиды – машиниста этого поезда. Прототипом героини стала Елена Чухнюк, которая в годы Великой Отечественной войны была машинистом паровоза и перевозила в вагонах оружие и боеприпасы к линии фронта.

Первые два вагона отражают последние не военные дни советских граждан. Счастливые мамы, папы, их дети, молодые пары, пенсионеры, скорее всего, направляются в отпуск или просто в дальнюю дорогу. Как вдруг именно в поезде они узнают страшную весть – фашисты вероломно напали на Советский Союз.

Следующие вагоны начинают пестрить всеми деталями и отражают реальную картину всех ужасов той войны: голод, концлагеря, окопы и обороны городов, работа санитарных вагонов и самое даже безжалостные эксперименты японцев. Некоторым посетителям буквально становится жутко от увиденного – практически все экспонаты детально проработаны.

Завершается инсталляция двумя вагонами, которые подытожили всю Вторую мировую войну – это радость от Победы над фашизмом и Нюрнбергский процесс.

Стоит отметить наличие огромного количества мультимедийных интерактивных экранов. Так, в одном из вагонов в потолке огромная дыра, а экран отражает тот ужас, который тогда царил в небе того военного времени. В еще одном случае – инсталляция блокадного Ленинграда. Где, не только видно, насколько сильная пурга была зимой над Ладожский озером, но и силу этого ветра можно почувствовать, просто поднеся руку поближе к экрану.

Экспозицию еще можно посетить до сегодняшнего вечера. После этого “Поезд Победы” продолжит свой тур по Коми и поедет в Печору. Там он примет местных жителей и гостей города 14 и 15 августа.