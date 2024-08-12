"Через пару часов, после пропажи — мы уже на месте": сыктывкарцы попробовали себя в роли поисковиков "Лиза Алерт"

11 августа на лыжной базе “Динамо” региональное подразделение “Лиза Алерт” провел для всех желающих увлекательные полевые занятия. Жители столицы Коми участвовали в поиске затерянных предметов и по координатам передвигались по лесу. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как же правильно обращаться с поисковым оборудованием и вести работу на местности.

С момента открытия в Коми в 2017 году, они помогают гражданам найти друг друга. Только в 2024 году в отряд поступило 130 заявок на поиск пропавших людей, среди них 23 человека были несовершеннолетними. Чаще всего, согласно статистике, в Коми пропадают мужчины, чем женщины.

По мнению исполняющей обязанности регионального представителя отряда “Лиза Алерт” Варвары Деревцовой, доброволец, участвующий в поисках пропавших, должен соблюдать три важных правила:

1. Не увеличивать количество пострадавших. В первую очередь важна собственная безопасность.

2. Сухой закон. В состоянии алкогольного опьянения добровольцы не приезжают на поиски.

3. Не разглашать информацию о пропавших и обстоятельства пропажи.

Полевые занятия для всех желающих начались со знакомства – 12 неравнодушных жителей Сыктывкара собрались на “Динамо”, где пообщались с поисковиками “Лиза Алерт”. Там же они получили яркие жилеты – обязательную экипировку, чтобы самим не потеряться. После чего люди были поделены на команды: одни отправились изучать методики работы на отклик и прочес, по пути ища в лесу неизвестный цветной предмет, вместе со “старшим” по группе учились прочесывать лес по так называемым квадратам. Другие учились ориентироваться по компасу. Еще одна команда изучала как правильно работать с рациями и верно общаться в радиоэфире. Четвертая группа знакомилась с навигатором и пробовала передвигаться по заданным координатам. Затем участники менялись, после чего пробовали пройти другие задания. Главное в этой истории это не победа – а качество выполненной работы, ведь в условиях реального поиска потерявшегося человека в лесу на счету может быть каждая минута.

“Полевые занятия проводятся непосредственно с той целью, чтобы показать людям, как работает отряд. Какое оборудование мы используем, какие методы поиска применяем. Чтобы у людей было представление о работе отряда “Лиза Алерт”. И, если они заинтересуются нашим делом, то придя на реальный поиск, они уже будут понимать, что их ждет”, – рассказывает “Про Городу Сыктывкар” исполняющая обязанности регионального представителя отряда “Лиза Алерт” Варвара Деревцова.

Стоит отметить, что девушка случайно стала участницей отряда. Когда-то она наткнулась на объявление о том, что “Лиза Алерт” необходима помощь расходными материалами. Тогда Варвара передала бумагу для печати ориентировок. Время спустя, девушку решила присоединиться в чат поисково-спасательного отряда. Почти полгода Варвара мониторила все сообщения постепенно проникаясь поиском пропавших людей, однако боялась участвовать так, как не знала получится ли у нее, думая что для этого нужно обладать какими-то специальными навыками. Затем, она все же решилась на свои первые поиски пропавшего человека. Сейчас она исполняет обязанности регионального представителя и является координатором отряда.

Одними из основных методик работы добровольцев “Лиза Алерт” ориентирована на отклик и на прочес. В первом случае поисковики пытаются позвать потерявшегося в лесу по имени. Как рассказала старшая по обучению Ольга Попова, для этого они обращаются, например, к человеку в возрасте не по имени и отчеству, а так, как для него приятнее и теплее – или как произносят в домашнем кругу: вместо Демид Демидович, могут произносить Дема или вовсе ”Деда”. После каждого отклика, поисковики внимательно прислушиваются в надежде услышать обратную связь. На это они дают 40 секунд, перед следующим откликом. Такое большое время дается специально, чтобы потерявшийся успел одуматься и все-таки среагировать на свое имя.

Во время поисков детей чаще всего их окрикивают женщины. У несовершеннолетних мужской голос может вызвать страх, а женский наоборот - вызывает доверие. Откликом для волонтеров считается не только громкое “Я здесь”, но и хрип, плач, стон и другие звуки, издаваемые человеком.

Во втором случае, волонтеры занимаются прочесом леса. Эта работа требует большой выдержки и терпения так, как в этом случае нельзя упустить ни одного сантиметра. Перед стартом волонтеры делят территорию на квадраты, а отрабатываться они должны минимум тремя добровольцами. При этом, прочес не всегда может быть связан с поиском именно человека. Туда же подходят вещи, принадлежащие потерявшемуся. Однако трогать их запрещено, так как они могут иметь дальнейшую ценность для следователей и сотрудников правоохранительных органов.

Как рассказали действующие участники отряда, к поискам они стараются приступить максимально оперативно.