Руфер из Сыктывкара не смог добиться компенсации от администрации города после падения с большой высоты

Сыктывкарский руфер Александр С. не смог добиться компенсации в 5 миллионов рублей за моральный ущерб, связанный с падением с большой высоты. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми, предоставив полную информацию о произошедшем инциденте.

Александр С., известный ранее своими увлечениями экстремальными видами спорта, подал иск против администрации Эжвинского района. В своем заявлении он указал, что в ноябре 2010 года, находясь на бывшей недостроенной постройке на Ухтинском шоссе в Сыктывкаре, он по ошибке оступился и упал с высоты 10 метров. Падение привело к множественным травмам, которые оказались крайне болезненными, и потребовалось длительное медицинское наблюдение.