Руфер из Сыктывкара не смог добиться компенсации от администрации города после падения с большой высоты
- 7 августа 22:45
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- Инесса Богатая
Сыктывкарский руфер Александр С. не смог добиться компенсации в 5 миллионов рублей за моральный ущерб, связанный с падением с большой высоты. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми, предоставив полную информацию о произошедшем инциденте.
Александр С., известный ранее своими увлечениями экстремальными видами спорта, подал иск против администрации Эжвинского района. В своем заявлении он указал, что в ноябре 2010 года, находясь на бывшей недостроенной постройке на Ухтинском шоссе в Сыктывкаре, он по ошибке оступился и упал с высоты 10 метров. Падение привело к множественным травмам, которые оказались крайне болезненными, и потребовалось длительное медицинское наблюдение.
Кроме того, Александр С. утверждал, что после происшествия его психологическое состояние значительно ухудшилось, и несмотря на негативные последствия травмы, его интерес к экстремальным видам спорта только усилился. В 2015 году он делился в интервью своими переживаниями, рассказав, как происшествие повлияло на его мировоззрение.
Тем не менее, суд выяснил, что на момент происшествия здание не было заброшено, а находилось в собственности и под охраной. Также представленные медицинские документы опровергли утверждения истца о том, что это было его единственное значимое падение. Суд также установил, что Александр незаконно проник на охраняемую территорию и поднялся на высоту, что и стало причиной его травм.
Пострадавший активно публиковал в социальных сетях фотографии своих экстремальных увлечений, в том числе снимки, на которых он находился на высотах и полуразрушенных строениях. В своих публикациях он также говорил о планах завоевания новых вершин, например, забраться на радиоантенну телецентра.
Суд не нашел достаточных доказательств, подтверждающих вину администрации в причинении морального вреда истцу. Вследствие этого иск был отклонен, и пока решение суда не вступило в законную силу.