Готовлю кабачковые оладьи только по этому рецепту: с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки

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Такое блюдо в семье с удовольствием съедается даже теми, кто не любит кабачки. А все потому, что главный ингредиент измельчается мельче, чем обычно, а его вкус «прячется» за ароматной зеленью и приправами, пишет sport24.ru. Подавая ароматные оладьи из кабачка к столу, обязательно добавьте свежую, жирную сметану — с ней блюдо получится еще вкуснее.

Как приготовить кабачковые оладьи В первую очередь нам понадобится свежий молодой кабачок — будет прекрасно, если он выращен на даче. Зелень, также важная составляющая этого блюда: лук, петрушка и укроп должны быть свежими и ароматными. Остальные ингредиенты самые обычные, они наверняка, уже есть на вашей кухне.

Ингредиенты

Кабачок — 1 (среднего размера);

Яйцо куриное — 2 штуки;

Мука пшеничная — 5 столовых ложек;

Чеснок — 1-2 зубчика;

Зелень (ассорти или один вид) — небольшой пучок;

Хмели-сунели — ½ чайной ложки;

Соль, перец — по вкусу;

Масло для жарки.

Процесс приготовления

1. Кабачок хорошо промойте (можно чистой губкой) — нужно хорошо потереть кожуру, потому что будем готовить вместе с ней, не очищая.

2. Срежьте с кабачка хвостики, натрите его на некрупной терке, добавьте соль и оставьте на 5 минут. Кабачок при взаимодействии с солью пустит сок, его нужно будет слить (отжимать сильно не нужно).

3. Зелень хорошо промойте и просушите — мелко нашинкуйте и добавьте к натертому кабачку.

4. Чеснок измельчите и отправьте в миску ко всем ингредиентам.

5. Разбейте куриные яйца, приправу, еще немного соли и перец; и с помощью вилки хорошо перемешайте все вместе.

6. Добавьте муку и снова перемешайте (муки может понадобиться чуть меньше или чуть больше, смотрите по ситуации).

7. Разогрейте сковородку с маслом на среднем огне, выложите по столовой ложке кабачкового теста, сформируйте оладьи с помощью обратной стороны ложки.

8. Жарьте с двух сторон до красивой румяной корочки (примерно по 3-4 минуты с каждой стороны).