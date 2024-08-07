Готовлю кабачковые оладьи только по этому рецепту: с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
- 17:01 7 августа
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- Служба новостей
Такое блюдо в семье с удовольствием съедается даже теми, кто не любит кабачки. А все потому, что главный ингредиент измельчается мельче, чем обычно, а его вкус «прячется» за ароматной зеленью и приправами, пишет sport24.ru.
Подавая ароматные оладьи из кабачка к столу, обязательно добавьте свежую, жирную сметану — с ней блюдо получится еще вкуснее.
Как приготовить кабачковые оладьи
В первую очередь нам понадобится свежий молодой кабачок — будет прекрасно, если он выращен на даче. Зелень, также важная составляющая этого блюда: лук, петрушка и укроп должны быть свежими и ароматными. Остальные ингредиенты самые обычные, они наверняка, уже есть на вашей кухне.
Ингредиенты
- Кабачок — 1 (среднего размера);
- Яйцо куриное — 2 штуки;
- Мука пшеничная — 5 столовых ложек;
- Чеснок — 1-2 зубчика;
- Зелень (ассорти или один вид) — небольшой пучок;
- Хмели-сунели — ½ чайной ложки;
- Соль, перец — по вкусу;
- Масло для жарки.
Процесс приготовления
1. Кабачок хорошо промойте (можно чистой губкой) — нужно хорошо потереть кожуру, потому что будем готовить вместе с ней, не очищая.
2. Срежьте с кабачка хвостики, натрите его на некрупной терке, добавьте соль и оставьте на 5 минут. Кабачок при взаимодействии с солью пустит сок, его нужно будет слить (отжимать сильно не нужно).
3. Зелень хорошо промойте и просушите — мелко нашинкуйте и добавьте к натертому кабачку.
4. Чеснок измельчите и отправьте в миску ко всем ингредиентам.
5. Разбейте куриные яйца, приправу, еще немного соли и перец; и с помощью вилки хорошо перемешайте все вместе.
6. Добавьте муку и снова перемешайте (муки может понадобиться чуть меньше или чуть больше, смотрите по ситуации).
7. Разогрейте сковородку с маслом на среднем огне, выложите по столовой ложке кабачкового теста, сформируйте оладьи с помощью обратной стороны ложки.
8. Жарьте с двух сторон до красивой румяной корочки (примерно по 3-4 минуты с каждой стороны).
9. Готовые оладьи выложите на салфетки, чтобы убрать лишнее масло. А затем подавайте к столу со сметаной или другими соусами по вкусу.