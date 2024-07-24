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За отдыхающими у воды в Коми следят дроны

За отдыхающими у воды в Коми следят дроныФото из архива редакции

Дроны следят за отдыхающими у водоёмов в Коми, сообщает телеграм-канал «Я живу в Коми».

Сотрудники МЧС региона с помощью беспилотных аппаратов проверяют соблюдение запретов на купание и правила судоходства. С приходом жары такие патрули проводятся 3-4 раза в неделю. Напомним, что с начала лета в Коми утонули 12 человек.

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