За отдыхающими у воды в Коми следят дроны

Дроны следят за отдыхающими у водоёмов в Коми, сообщает телеграм-канал «Я живу в Коми».

Сотрудники МЧС региона с помощью беспилотных аппаратов проверяют соблюдение запретов на купание и правила судоходства. С приходом жары такие патрули проводятся 3-4 раза в неделю. Напомним, что с начала лета в Коми утонули 12 человек.