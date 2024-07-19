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В Сыктывкаре временно изменились маршруты нескольких автобусов

В Сыктывкаре временно изменились маршруты нескольких автобусовФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре изменят движение нескольких автобусных маршрутов, информирует Комиавтотранс.

В период с 19 по 26 июля автобусы маршрутов №17, 36, 125 и 127 будут следовать по новым, временным схемам. Это связано с ремонтными работами на улице Малышева.

Предприятие опубликовало обновленные маршруты на время проведения работ.

Напомним, представители администрации столицы Коми заявили, что все работы по ремонту коммунальных сетей идут согласно графику. В 2024 году планируется привести в готовность 36 котельных, порядка 400 километров тепловых линий, 438 километров водопроводных сетей и аналогичную протяженность канализационных труб. В этот период заменят 3, 5 километра тепловых труб, 9, 5 километра водопроводов и 5, 8 километра канализационных систем.

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