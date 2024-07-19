В Сыктывкаре работы по ремонту коммунальных сетей идут согласно графику
- 13:45 19 июля
- 0+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре на прямой линии в общественной приемной специалисты доложили о ходе ремонта коммунальных сетей. Представители профильных организаций уверили, что отставаний от графика нет.
Первый заместитель руководителя администрации Александр Гонтарь сообщил, что к 2024 году планируется подготовить 36 котельных, почти 400 км тепловых сетей, 438 км водопроводных и обсотлько же канализационных сетей. Заменят 3,5 км тепловых, 9,5 км водопроводных и 5, 8 км канализационных сетей.
Гендиректор ОАО "Сыктывкарский водоканал" Андрей Селиванов отметил, что в 2024 году заменят порядка 12 км сетей, включая 6, 5 км водоснабжения и 5,5 км водоотведения. На данный момент план по замене водоснабжения выполнен на 75%, а водоотведения — на 25%.
Основное внимание уделяется заменам ветхих сетей на улицах по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Практически все работы в этом направлении завершены, кроме участка по улице Огородной, который планируется закончить к середине августа.
Технический директор Сыктывкарских тепловых сетей Яшар Гусейнов добавил, что в программу перекладки включили почти 8 тысяч метров тепловых сетей. Работы по ремонту сетей после гидравлических испытаний выполнены на 60%. В рамках БКД работы идут на улицах Огородной, Коммунистической и Крутой. К зиме готовят 15 котельных, резервное топливо закуплено.
Начальник Сыктывкарского РЭС Александр Калягин сообщил, что в следующем году запланирован ремонт 7600 метров энергоустановок. Работы идут по графику и без отклонений.
Читайте также:
- На нас обрушатся грозы и дожди: неутешительный прогноз на ближайшие дни
- Их пропишут без согласия собственников: россиян, у которых есть квартира, ждет неприятный сюрприз
- Денежная лихорадка: астролог Василиса Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2024
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о жестких нормах с 1 августа