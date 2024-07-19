В Сыктывкаре работы по ремонту коммунальных сетей идут согласно графику

В Сыктывкаре на прямой линии в общественной приемной специалисты доложили о ходе ремонта коммунальных сетей. Представители профильных организаций уверили, что отставаний от графика нет.

Первый заместитель руководителя администрации Александр Гонтарь сообщил, что к 2024 году планируется подготовить 36 котельных, почти 400 км тепловых сетей, 438 км водопроводных и обсотлько же канализационных сетей. Заменят 3,5 км тепловых, 9,5 км водопроводных и 5, 8 км канализационных сетей.