Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре работы по ремонту коммунальных сетей идут согласно графику

В Сыктывкаре работы по ремонту коммунальных сетей идут согласно графику Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре на прямой линии в общественной приемной специалисты доложили о ходе ремонта коммунальных сетей. Представители профильных организаций уверили, что отставаний от графика нет.

Первый заместитель руководителя администрации Александр Гонтарь сообщил, что к 2024 году планируется подготовить 36 котельных, почти 400 км тепловых сетей, 438 км водопроводных и обсотлько же канализационных сетей. Заменят 3,5 км тепловых, 9,5 км водопроводных и 5, 8 км канализационных сетей.

Гендиректор ОАО "Сыктывкарский водоканал" Андрей Селиванов отметил, что в 2024 году заменят порядка 12 км сетей, включая 6, 5 км водоснабжения и 5,5 км водоотведения. На данный момент план по замене водоснабжения выполнен на 75%, а водоотведения — на 25%.

Основное внимание уделяется заменам ветхих сетей на улицах по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Практически все работы в этом направлении завершены, кроме участка по улице Огородной, который планируется закончить к середине августа.

Технический директор Сыктывкарских тепловых сетей Яшар Гусейнов добавил, что в программу перекладки включили почти 8 тысяч метров тепловых сетей. Работы по ремонту сетей после гидравлических испытаний выполнены на 60%. В рамках БКД работы идут на улицах Огородной, Коммунистической и Крутой. К зиме готовят 15 котельных, резервное топливо закуплено.

Начальник Сыктывкарского РЭС Александр Калягин сообщил, что в следующем году запланирован ремонт 7600 метров энергоустановок. Работы идут по графику и без отклонений.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости