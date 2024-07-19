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В Коми придут грозы и сильные ливни

В Коми придут грозы и сильные ливниФото из архива "Про Город"

По Республике Коми объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 19 июля с 11:00 до 20:00 на на юго-востоке региона ожидаются грозы, местами сопровождающиеся сильным дождем и порывами ветра до 15-20 м/с. Непогода может также прийти в Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Корткеросский и Койгородский районы. 

МЧС республики предупреждает жителей Коми о возможных рисках во время непогоды:

  • Нарушение электроснабжения из-за обрыва ЛЭП.
  • Увеличение возгораний из-за сбоев в электрических сетях и неосторожного обращения с огнём.
  • ДТП из-за ухудшения видимости, "водного клина" и подтопления дорог.
  • Падение деревьев, обрушение ветхих конструкций, повреждение зданий.
  • Подтопление дорог и мостов из-за обильных осадков и замусоренных ливневок.
  • Аварии на ж/д транспорте из-за размыва путей, авиационные инциденты по причине сильных порывов ветра.
  • Происшествия в строительной сфере из-за разрушения сооружений.
  • Лесные пожары из-за гроз.
  • Повреждение сельхоз культур и насаждений.

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