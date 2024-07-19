В Коми придут грозы и сильные ливни

По Республике Коми объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 19 июля с 11:00 до 20:00 на на юго-востоке региона ожидаются грозы, местами сопровождающиеся сильным дождем и порывами ветра до 15-20 м/с. Непогода может также прийти в Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Корткеросский и Койгородский районы.