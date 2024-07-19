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В Коми началась масштабная программа по созданию безопасных детских площадок

В Коми началась масштабная программа по созданию безопасных детских площадокФото из архива "Про Город"

В Республике Коми началась программа по обеспечению безопасности детских площадок. В течение трех лет ежегодно будет выделяться 150-200 миллионов рублей на покупку и установку новых игровых комплексов. Финансирование поступит от социальных партнеров, что позволит обновить инфраструктуру площадок в городах и районах республики.

Детский омбудсмен Татьяна Козлова на заседании Семейного совета отметила неудовлетворительное состояние многих площадок, которые опасны для детей. Также была подчеркнута проблема отсутствия владельцев у многих площадок, что ведет к их плохому состоянию и повышенному риску травматизма.

Глава Коми Владимир Уйба заявил о разработке программы, включающей полный учет детских площадок в каждом муниципалитете. Планируется определить, где устанавливать новые комплексы, и выделить для этого участки в границах муниципалитетов. Планируется привлечь средства через социально-экономические партнёрства.

Программа стартует в 2025 году и продлится три года, с установкой только тех площадок, которые прошли тестирование и получили разрешение от Минстроя, ЧС и других надзорных органов.

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