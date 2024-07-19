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В Сыктывкаре мошенники заставили пенсионера взять кредит и перевести деньги на счет жителя Чувашии

В Сыктывкаре мошенники заставили пенсионера взять кредит и перевести деньги на счет жителя ЧувашииФото из архива "Про Город"

Прокурор Сыктывкара подал иск в суд Чувашской Республики, требуя взыскать с местного жителя деньги, которые тот передал мошенникам. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

В результате проверки ведомства установлено, что в декабре 2023 года пенсионеру из Сыктывкара позвонил мошенник, убедив его оформить кредит и перевести деньги на банковский счет, принадлежащий жителю Чувашии. Посредник аферистов предоставил свои банковские реквизиты третьим лицам для мошеннических операций.

Согласно законодательству, владельцы банковских счетов несут ответственность за операции, проводимые с их ведома. Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав жителя Чувашии вернуть 435 тыс. рублей и проценты за использование чужих средств. Прокуратура проконтролирует исполнение этого решения.

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