В Сыктывкаре пройдет рейд "Чистое стекло": водителей будут проверять на наличие "тонировки"

С 19 по 26 июля 2024 года в Сыктывкаре состоится профилактическая акция "Чистое стекло". В этот период сотрудники ГИБДД будут измерять уровень светопропускаемости автомобильных стекол. Информация об этом поступила от пресс-службы ГИБДД города Сыктывкара.

Согласно действующим нормам, передние боковые и лобовое стекла автомобилей обязаны пропускать не менее 70% света. В случае выявления нарушений, к водителям будут применяться меры ответственности в виде административного штрафа в размере 500 рублей. За несвоевременное исправление выявленных недостатков предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, или обязательные работы до 120 часов.