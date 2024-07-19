В Сыктывкаре пройдет рейд "Чистое стекло": водителей будут проверять на наличие "тонировки"
- 14:30 19 июля
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- Инесса Богатая
С 19 по 26 июля 2024 года в Сыктывкаре состоится профилактическая акция "Чистое стекло". В этот период сотрудники ГИБДД будут измерять уровень светопропускаемости автомобильных стекол. Информация об этом поступила от пресс-службы ГИБДД города Сыктывкара.
Согласно действующим нормам, передние боковые и лобовое стекла автомобилей обязаны пропускать не менее 70% света. В случае выявления нарушений, к водителям будут применяться меры ответственности в виде административного штрафа в размере 500 рублей. За несвоевременное исправление выявленных недостатков предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, или обязательные работы до 120 часов.
Особое внимание будет уделено не только незаконной тонировке, но и предметам, ограничивающим видимость с водительского сидения, таким как "шторки" и "магнитные сетки", которые также запрещены законодательством.
Госавтоинспекция Сыктывкара настоятельно советует всем автовладельцам привести свои транспортные средства в полное соответствие с техническими требованиями безопасности.
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