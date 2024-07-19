Следователи Коми взяли на контроль инцидент с ребенком, что получил серьезные ожоги на детской площадке

В Сыктывдинском районе начата процессуальная проверка по факту получения ребенком ожогов на детской площадке, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, ранее в региональных СМИ опубликовали информацию о ребенке девяти лет, что получил серьезные ожоги из-за борщевика, растущего на территории одной из детских площадок муниципалитета. Отец юного пострадавшего после случившегося обратился в районную администрацию с просьбой устранить опасность, однако детская площадка до сих пор не приведена в соответствие с необходимыми нормами безопасности.