Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
- 07:15 19 июля
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Морковь — один из любимейших овощей на наших грядках, и именно в июле начинается формирование основ для будущего урожая. Чтобы получить сочные и сладкие корнеплоды, важно помнить несколько основных моментов, связанных с поливом.
Прежде всего, стабильный и достаточный полив невероятно важен для формирования корнеплодов. Недостаток влаги в этот период может привести к образованию грубых, деревянистых и горьких морковок. Поэтому в июле морковь нужно поливать 2-3 раза в неделю, выливая под каждое растение не менее 3-4 литров воды.
Также нужно избегать резких перепадов влажности почвы. Чередование сухих и влажных периодов может вызвать растрескивание корнеплодов. Контролируйте, чтобы грунт на грядке с морковью всегда оставался умеренно влажным.
Особое внимание уделяйте поливу в период интенсивного роста ботвы. В это время морковь нуждается в наибольшем количестве влаги, и её недостаток может негативно сказаться на качестве корнеплодов. Поэтому в июле-августе следует поливать растения чаще, чем в начале сезона.
И наконец, не забывайте о рыхлении почвы вокруг растений. Это обеспечит доступ воздуха к корням и предотвратит образование почвенной корки, которая мешает проникновению воды.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете получить обильный урожай сочной и сладкой моркови. Именно в июле закладываются основы будущего качества корнеплодов, поэтому уделите особое внимание поливу в этот ответственный период, пишет pravda.ru.
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