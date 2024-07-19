Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови

Морковь — один из любимейших овощей на наших грядках, и именно в июле начинается формирование основ для будущего урожая. Чтобы получить сочные и сладкие корнеплоды, важно помнить несколько основных моментов, связанных с поливом.

Прежде всего, стабильный и достаточный полив невероятно важен для формирования корнеплодов. Недостаток влаги в этот период может привести к образованию грубых, деревянистых и горьких морковок. Поэтому в июле морковь нужно поливать 2-3 раза в неделю, выливая под каждое растение не менее 3-4 литров воды.