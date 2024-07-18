Сыктывкарец долгое время отказывался выплачивать алименты: теперь у него заберут земельный участок

Фото из архива "Про Город"

Житель Сыктывкара потерял участок земли из-за накопленных долгов по алиментам. Столичный городской суд постановил взыскать с ответчика алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. По данным ведомства, должник не исполнил требования исполнительного документа. К 25 апреля 2024 года сумма его задолженности по алиментам превысила 446 тысяч рублей.

При проведении исполнительных действий судебным приставом выяснилось, что на праве собственности у должника находится земельный участок площадью 603 кв.м, предназначенный для садоводства и огородничества, расположенный в садоводческом комплексе "Тыла-Ю".

Так как у сыктывкарца отсутствуют денежные средства или имущество для покрытия долга, а добровольно он ничего не выплачивал, и аргументы о несоразмерности стоимости земельного участка долгу им не были представлены, суд признал обоснованными требования истца о наложении взыскания на земельный участок ответчика.

Суд удовлетворил исковые требования.