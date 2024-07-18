В Коми утвердили план по развитию деревянного домостроения



В Республике Коми была принята программа развития деревянного домостроения на период до 2030 года, которую одобрил министр финансов Владимир Казаков. Основная цель проекта - увеличение объемов производства и улучшение конкурентоспособности деревянных домов.

В 2022 году в Коми было построено 202, 8 тыс. квадратных метров жилья, что на 13% больше по сравнению с 2021 годом. В период с 2018 по 2022 годы от 39% до 50% индивидуальных домов возводились в городах. Деревянные конструкции пользуются спросом для возведения частных домов и социальных объектов, включая учреждения здравоохранения, образования и спорта.