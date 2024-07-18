В Коми утвердили план по развитию деревянного домостроения
- 20:30 18 июля
- 0+
- Инесса Богатая
В Республике Коми была принята программа развития деревянного домостроения на период до 2030 года, которую одобрил министр финансов Владимир Казаков. Основная цель проекта - увеличение объемов производства и улучшение конкурентоспособности деревянных домов.
В 2022 году в Коми было построено 202, 8 тыс. квадратных метров жилья, что на 13% больше по сравнению с 2021 годом. В период с 2018 по 2022 годы от 39% до 50% индивидуальных домов возводились в городах. Деревянные конструкции пользуются спросом для возведения частных домов и социальных объектов, включая учреждения здравоохранения, образования и спорта.
Для продвижения этой отрасли планируется развитие древесины, удовлетворение внутренних потребностей, улучшение нормативно-правовой базы, создание рабочих мест и обучение специалистов. Так же планируются поддержка инвестиций, развитие государственно-частного партнерства, налоговые льготы и информирование о преимуществах древесного строительства.
Финансирование мероприятий будет происходить из внебюджетных источников, а также за счет федерального и регионального бюджетов. Программа будет реализована в рамках государственных программ по развитию промышленного производства и переселению граждан из аварийного жилья.
Читайте также:
- На нас обрушатся грозы и дожди: неутешительный прогноз на ближайшие дни
- Их пропишут без согласия собственников: россиян, у которых есть квартира, ждет неприятный сюрприз
- Денежная лихорадка: астролог Василиса Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2024
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Всех, у кого есть скважина на земельном участке, предупредили о жестких нормах с 1 августа