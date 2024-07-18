В Сосногорске чествовали семейную пару, которая прожила в браке 50 лет
- 20:15 18 июля
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- Инесса Богатая
В Сосногорске отмечали золотую свадьбу пары, прожившей 50 лет в браке. Церемония состоялась в городском ЗАГСе. Юбилярам вручили в подарок каравай. Об этом сообщает Глава Коми Владимир Уйба.
Владимир Валентинович и Татьяна Евгеньевна Шушарины поженились 50 лет назад. Во время свадьбы они договорились, что если доживут до 25-летнего юбилея, то обвенчаются. В 1999 году они выполнили это обещание.
Недавно, в окружении близких, друзей, коллег и муниципальных представителей, супруги Шушарины принимали поздравления по случаю своего 50-летнего юбилея совместной жизни.
По традиции, семейная пара исполнила танец и оставила подписи в книге почетных юбиляров Сосногорска.
С 2024 года пары, прожившие в браке 65 лет, смогут получать выплату в размере 50 тысяч рублей.
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