В Сосногорске чествовали семейную пару, которая прожила в браке 50 лет

В Сосногорске отмечали золотую свадьбу пары, прожившей 50 лет в браке. Церемония состоялась в городском ЗАГСе. Юбилярам вручили в подарок каравай. Об этом сообщает Глава Коми Владимир Уйба.

Владимир Валентинович и Татьяна Евгеньевна Шушарины поженились 50 лет назад. Во время свадьбы они договорились, что если доживут до 25-летнего юбилея, то обвенчаются. В 1999 году они выполнили это обещание.