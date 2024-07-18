Сыктывкарец пытался продать больше полкилограмма наркотиков

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре 20-летнего местного жителя обвиняют в попытке сбыта свыше 500 граммов синтетических наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Коми. По сведениям ведомства, горожанин обвиняется по статьям Уголовного кодекса, включающим незаконный сбыт наркотических веществ через интернет, в составе организованной группы и в особо крупном размере.

Следствие установило, что обвиняемый был членом группы, занимавшейся нелегальным распространением наркотиков. В декабре 2023 года он получил две партии веществ общей массой 30 и 500 граммов, которые он должен был расфасовать и разместить в тайниках для последующего сбыта.

Молодой человек успел разместить наркотики по тайникам, но был задержан полицейскими, не успев завершить преступный замысел.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передано в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения. Расследование проводила следственная часть СУ МВД по Республике Коми.