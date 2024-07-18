В Коми фермерская лошадь разгуливала по общественным улицам и лягнула в лицо женщину
- 15:45 18 июля
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- Инесса Богатая
Руководитель фермерского хозяйства привлечен к административной ответственности за нахождение лошадей на общественной территории. Одно из животных лягнуло копытом женщину. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
По данным ведомства, утром 29 февраля 2024 года на дороге рядом с районной больницей находились две свободно гуляющие лошади. Проезжающий автомобиль напугал животных, после чего они рванулись в сторону. Одна из них встала на задние ноги и копытом ударила в лицо женщину из местного села.
Лошади являются собственностью главы фермерского хозяйства из села Айкино. Предприниматель не уследил за своим хозяйством и допустил побег животных. Согласно объяснениям нарушителя, лошади сломали ограждение и покинули пределы ферм.
Постановлением мирового судьи Жешартского судебного участка Усть-Вымского района глава фермерского хозяйства признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.
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