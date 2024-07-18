В Коми фермерская лошадь разгуливала по общественным улицам и лягнула в лицо женщину

Руководитель фермерского хозяйства привлечен к административной ответственности за нахождение лошадей на общественной территории. Одно из животных лягнуло копытом женщину. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

По данным ведомства, утром 29 февраля 2024 года на дороге рядом с районной больницей находились две свободно гуляющие лошади. Проезжающий автомобиль напугал животных, после чего они рванулись в сторону. Одна из них встала на задние ноги и копытом ударила в лицо женщину из местного села.