Медведи, зайцы и коршун: в нацпарке "Койгородский" фотоловушки поймали лесных обитателей

Кадры нацпарка "Койгородский"

Пресс-служба национального парка "Койгородский" опубликовала фотографии, сделанные одной из фотоловушек, установленных на парковой территории. На снимках запечатлены различные обитатели заповедника. Фотоловушка поймала момент, когда коршун с внушительным размахом крыльев приземляется, вероятно заметив что-то в траве.

Еще на одном фото видна заячья семья, которая попала в объектив поздним вечером и запечатлелась небольшой группой.

Более того, камера успела заснять хозяина тайги. Медведь появился на поляне перед объективом всего на несколько мгновений, однако фотоловушка успела сделать снимки этого величественного зверя.

Напомним, в Республике Коми за последние 24 часа пожарно-спасательные подразделения потушили два возгорания в лесных массивах.