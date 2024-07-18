Медведи, зайцы и коршун: в нацпарке "Койгородский" фотоловушки поймали лесных обитателей
- 14:45 18 июля
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- Инесса Богатая
Пресс-служба национального парка "Койгородский" опубликовала фотографии, сделанные одной из фотоловушек, установленных на парковой территории.
На снимках запечатлены различные обитатели заповедника. Фотоловушка поймала момент, когда коршун с внушительным размахом крыльев приземляется, вероятно заметив что-то в траве.
Еще на одном фото видна заячья семья, которая попала в объектив поздним вечером и запечатлелась небольшой группой.
Более того, камера успела заснять хозяина тайги. Медведь появился на поляне перед объективом всего на несколько мгновений, однако фотоловушка успела сделать снимки этого величественного зверя.
Напомним, в Республике Коми за последние 24 часа пожарно-спасательные подразделения потушили два возгорания в лесных массивах.
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